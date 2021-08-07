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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

له دين فى رقبتي.. أحمد فتحي: كنت مجهول الهوية وهاني رمزي اكتشفنى

الفنان أحمد فتحى
الفنان أحمد فتحى

قال الفنان أحمد فتحى ، إنه يحمل مشاعر مودة كبيرة واعتراف بالجميل للفنان هانى رمزى معقبا: “له دين فى رقبتى وهو اللى اختارنى فى أول فيلم اشتغلته معاه فيه واللى كان الراجل الغامض بسلامته”.


وأضاف "فتحي" ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى  ببرنامج “معكم” والمذاع عبر فضائية "CBC" ، أن أول فيلم سينمائى خاضه كان "الراجل الغامض ب سلامته " للفنان هانى رمزى والذى اقتنع به كثيرا ورشحه لأداء مشهد بالفيلم مشيرا الى انه كان مجهول الهوية وقتئذ والفنان هانى رمزى نجم كبير وقام باكتشاف موهبته الفنية .

 

ولفت لامتلاكه حتى الآن رصيد ٣٨ فيلما سينمائيا ويعشق المسرح ولكنه ابتعد عنه قليلا طيلة ٧ سنوات مضت لانشغاله بأعماله السينمائية.

وفاجأ الفنان هانى رمزى الجميع بالذهاب للفنان أحمد فتحى وتقبيله كنوع من تعبيره عن الشكر لمدح "فتحى " فى مسيرته الفنية ومواقفه ومساندته له فى اول مشواره الفنى وعقب رمزى" لازم ابوسك".


يذكر أن الفنان هاني رمزي،  قد تحدث مؤخرا عن مشاعره بعدما عاد إلى المسرح مرة أخرى، وبخاصة أنه غاب عنه منذ 18 عاما، ويقدم مسرحيته «أبو العربي»، موضحًا «مشاعر صعبة وكنت متوتر جدا وببقى خايف أواجه الجمهور، وببقى نفسي أبقى عند حسن ظنه وأقدر أفرحه وأضحكه».

 

وأضاف رمزي، : «بخاف كل مرة بطلع فيها على خشبة المسرح وببقى في منتهى القلق والخوف والتوتر وأدعي وأقول يا رب الناس تتبسط».

وحول طقوسه في المسرح أشار " بسلم على كل الناس ونهزر مع بعض، وفي نفس الوقت أقولهم إن شاء الله نعمل شغل يجنن، بحاول أحفزهم ولو لقيت حد عنده مشكلة بحاول أفكه بسرعة، وندعي ونقول يا رب، ونفتح الستارة، وبعد الستارة بنحتفل بنجاحنا
 

 

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