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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منها أدوار مخالفة.. وقف 5 حالات بناء على الأراضي الزراعية بقري المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم “السبت”، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى عدد من القرى بالمركز.

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وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شئونها.

 

وتابع المحاسب  سعد نصر وعلاء النمر نائبا رئيس المدينة أعمال النظافه والتجميل بمدخل "المحلة_ المنصوره "والطريق الدائرى .

 

ويأتي ذلك في  إطار تلك التوجيهات باستكمال الأعمال الجارية بجوار مركز الشرطة وطريق المحلة المنصورة القديم ومتابعة الأعمال الخاصة بعمل الانترلوك الجديد على الأرصفة وحملة نظافة على الطريق الدائري " المحلة _المنصورة السريع" وحملة بداخل القرية ومجمع المصالح الحكومية والمدارس وطريق المقابر ومساكن مبارك كول وبجوار مساكن منشية مبارك بمشاركة علاء سليم رئيس وحدة محلة أبو على.

 

يذكر انه تم القيام بحمله نظافة شملت طريق "المحلة _ دمرو" وعلى الطريق الدائري قطاع وحدة ميت الليت متابعة تنفيذ أعمال دهان البلدورات فى القطاع ورش الطرق بالمياه تحت اشراف الاستاذ رضا الشرقاوى رئيس الوحده تلبيه لرفع كفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخافظ الغربية المحلة الكبرى بناءالأراضي الزراعية أدوار مخالفة

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