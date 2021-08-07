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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الفيوم: رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 604 حالة إشغالات

احدى السيارات اثناء
احدى السيارات اثناء رفع القمامة

نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10886 طن قمامة، وإزالة 604 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1763 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

 

وأوضح المحاسب  أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، فضلاً عن تسوية وتمهيد طرق وشوارع قرى سيلا والعزب واللاهون، كما تم إزالة 170 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

 

وأضاف، أنه تم صيانة 320 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالأحياء "شرق، وغرب، وجنوب، والجون، وحي زهراء الفيوم بدمو، والحي المتميز"، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرية دسيا.

 

من جانبه أشار المحاسب  خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى أنه تم تنظيم 35 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3610 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 25 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 295 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

 

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2146 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 278 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 298 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

 

ولفت المهندس  ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى أنه تم تنظيم 27 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1930 طن قمامة ومخلفات بناء من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة، وكذلك إزالة 131 حالة إشغالات متنوعة بمدينة طامية وقرى العزيزية والروضة وقصر رشوان، كما تم صيانة 850 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى وطريق القاهرة/ الفيوم.

 

اختبارات القدرات لأول مرة بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.. شاهد

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محافظة الفيوم طن قمامة اشغالات متنوعة 11 ألف

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