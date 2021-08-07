محافظة الفيوم: رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 604 حالة إشغالات

نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10886 طن قمامة، وإزالة 604 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1763 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، فضلاً عن تسوية وتمهيد طرق وشوارع قرى سيلا والعزب واللاهون، كما تم إزالة 170 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم صيانة 320 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالأحياء "شرق، وغرب، وجنوب، والجون، وحي زهراء الفيوم بدمو، والحي المتميز"، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرية دسيا.
من جانبه أشار المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى أنه تم تنظيم 35 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3610 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 25 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 295 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2146 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 278 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 298 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
ولفت المهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى أنه تم تنظيم 27 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1930 طن قمامة ومخلفات بناء من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة، وكذلك إزالة 131 حالة إشغالات متنوعة بمدينة طامية وقرى العزيزية والروضة وقصر رشوان، كما تم صيانة 850 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى وطريق القاهرة/ الفيوم.