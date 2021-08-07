خبر سعيد لمحبي لعبة Psychonauts 2.. أصبحت ذهبية

أنهت شركة Double Fine، تطوير لعبة Psychonauts 2، و للإعلان عن اكتمال مراحل تطوير لعبة الفيديو الشهيرة، شاركت مطورة الألعاب عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر تغريدة كتبت فيها أن اللعبة “أصبحت ذهبية” أخيرا.

وبحسب ما ذكره موقع "the gamer"، يأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة، من بدأ عملية تطوير اللعبة والتي من المقرر إصدارها في 25 أغسطس، وستشمل Psychonauts 2 منصة الألعاب ثلاثية الأبعاد هذه على لاعبين يستكشفون العقول ومنظمة من الوسطاء المحترفين.

وتعتزم شركة Double Fine، إطلاق لعبة Psychonauts 2 قريبا، عبر منصات الألعاب الشهيرة Xbox Series و Xbox One و PS4 والحاسبات الشخصية.

وكانت مطورة ألعاب الفيديو الأمريكية، قد أطلقت برنامج Psychonauts الأصلي في عام 2005، وقد تغير الكثير منذ ذلك الحين بفضل التحسينات المستمرة التي تحصل عليها، وخرجت منصات الألعاب ثلاثية الأبعاد عن النمط الأصلى لها ثم شهدت عودة، وتحول Double Fine مطور Psychonauts من Indie darling إلى جزء من مايكروسوفت Microsoft.

أحداث مهمة ضمن الجزء الثاني من لعبة Psychonauts

ويأتي الجزء الثاني من لعبة Psychonauts، لاستكمال مغامرات الجزء الأول والذي تدور أحداثه حول شخصية Raz، والذي يلتقي ضمن أحداث اللعبة بشخصيتي Sasha و Milla، ولكنه يتفاجأ بأمور غريبة تحدث داخل المنظمة.

وتدور قصة الجزء الثاني من لعبة Psychonauts، حول التغيرات التي حدثت في توجهات المنظمة، بعد قطع تمويل الأبحاث الخاصة بالأمراض النفسية بناء على تعليمات نائب الشركة، وتم تحويلها إلى عمليات أخرى لاستحضار الأرواح، ويكتشف بطل اللعبة Raz، العديد من الأمور الخاطئة والآثام التي يتم ارتكابها داخل مقر Psychonauts.