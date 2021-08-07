عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبر سعيد لمحبي لعبة Psychonauts 2.. أصبحت ذهبية

Psychonauts 2
Psychonauts 2

أنهت شركة Double Fine، تطوير لعبة Psychonauts 2، و للإعلان عن اكتمال مراحل تطوير لعبة الفيديو الشهيرة، شاركت مطورة الألعاب عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر تغريدة كتبت فيها أن اللعبة “أصبحت ذهبية” أخيرا.

وبحسب ما ذكره موقع "the gamer"، يأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة، من بدأ عملية تطوير اللعبة والتي من المقرر إصدارها في 25 أغسطس، وستشمل Psychonauts 2 منصة الألعاب ثلاثية الأبعاد هذه على لاعبين يستكشفون العقول ومنظمة من الوسطاء المحترفين.

 

الأغلى فى التاريخ.. بيع نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو ب1.56 مليون دولار

شاهد.. طريقة تغيير اسمك على لعبة فورتنايت Fortnite

 

وتعتزم شركة Double Fine، إطلاق لعبة Psychonauts 2 قريبا، عبر منصات الألعاب الشهيرة Xbox Series و Xbox One و PS4 والحاسبات الشخصية.

وكانت مطورة ألعاب الفيديو الأمريكية، قد أطلقت برنامج Psychonauts الأصلي في عام 2005، وقد تغير الكثير منذ ذلك الحين بفضل التحسينات المستمرة التي تحصل عليها، وخرجت منصات الألعاب ثلاثية الأبعاد عن النمط الأصلى لها ثم شهدت عودة، وتحول Double Fine مطور Psychonauts من Indie darling إلى جزء من مايكروسوفت Microsoft.

أحداث مهمة ضمن الجزء الثاني من لعبة Psychonauts

ويأتي الجزء الثاني من لعبة Psychonauts، لاستكمال مغامرات الجزء الأول والذي تدور أحداثه حول شخصية Raz، والذي يلتقي ضمن أحداث اللعبة بشخصيتي Sasha و Milla، ولكنه يتفاجأ بأمور غريبة تحدث داخل المنظمة.

وتدور قصة الجزء الثاني من لعبة Psychonauts، حول التغيرات التي حدثت في توجهات المنظمة، بعد قطع تمويل الأبحاث الخاصة بالأمراض النفسية بناء على تعليمات نائب الشركة، وتم تحويلها إلى عمليات أخرى لاستحضار الأرواح، ويكتشف بطل اللعبة Raz، العديد من الأمور الخاطئة والآثام التي يتم ارتكابها داخل مقر Psychonauts.

لعبة Psychonauts 2 لعبة Psychonauts 2 العاب الفيديو تطوير اللعبة

موضوعات متعلقة

100% مجانا.. كيفية تحميل لعبة "ماين كرافت" بدون فيزا

10 ألعاب الأكثر إبداعاً وإثارة ضمن مؤتمر E3 العالمي

شاهد.. 5 من أفضل ألعاب الواقع الافتراضي VR ضمن مؤتمر E3

هاكرز يخترقون أكبر شركة ألعاب عالمية وتسريب بياناتها الحساسة

ترشيحاتنا

قبل تناوله.. تعرف على فوائد وأضرار تناول الأيس كريم في الطقس الحار

أولمبياد طوكيو.. منتخب فرنسا يتوج بذهبية الكرة الطائرة بانتصاره على روسيا

حكم العمل في البنوك قسم القروض.. دار الإفتاء تجيب

لمواجهة كورونا.. سفيرة كوبا لصدي البلد: فاعلية لقاح عبد الله 92.2٪

حزن عائلة دلال عبد العزيز..نرصد الأجواء أمام مستشفى زايد التخصصي.. بث مباشر

5 ملايين ريال سعودي لبطل السعودية في الكاراتيه بعد فضية أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

لراغبي البناء.. احذر من إيقاف أعمال الإنشاءات حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

حزن عائلة دلال عبد العزيز..نرصد الأجواء أمام مستشفى زايد التخصصي.. بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ