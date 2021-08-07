تقديم الدعم ضرورة.. خبيرة تغذية: نفسية مريض السمنة هشة.. فيديو

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تقديم الدعم النفسي لمريض السمنة، خاصة وأنه يعاني من نفسية هشة، لافتة إلى ضرورة التعرف على سبب الإصابة بمرض السمنة سواء ارتفاع الهشية أو انخفاض معدل الحرق، وبالتالي تحديد العلاج المناسب لمريض السمنة.





وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك كورسا علاجيا يختلف من مريض السمنة للآخر، وهذا الكورس يُحدد على حسب الفئة العمرية، وسبب الإصابة بمرض السمنة، مشددة على ضرورة أن يتساقط الشعر من أي كورس، أو حدوث شحوب في البشرة، وهذا الأمر يحدث من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

وأضافت أن مريض السمنة بعد اتباع منظومة صحية غذائية يكتسب السلوكيات الصحية، وبالتالي هذا الأمر يساعد على الحصول على وزن مثالي، لافتة إلى ضرورة تناول المياه بانتظام، والابتعاد عن المياه الغازية، وتناول السلطة بانتظام.

خبيرة تغذية: زيادة الوعي بخطورة مرض السمنة أمر ضروري

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مبادرة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" كان لها مرود إيجابي كبير على زيادة الوعي بخطورة مرض السمنة، مضيفة أن هناك إمكانية لخفض الوزن لمن يعاني من زيادة الشهية خاصة للسكريات.





وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الحرق لدى المرأة يتضرر بعد عمر الـ30 عامًا، حيث ينقص معدل الحرق كل عام 50 سعرة حرارية، أي أن المراة في عمر الـ40 تفقد القدرة على حرق 500 سعرة حرارية.

وأضافت أن خفض الوزن أمر مهم للغاية، خاصة وأن مريض السمنة مع مرور الوقت يعاني من تبعات مرض السمنة، وهذا الأمر خطير للغاية، لأنه يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض.



