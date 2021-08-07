وزير الخارجية يتوجه في زيارة رسمية إلى البحرين

صرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه، مساء اليوم 7 أغسطس الجاري، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.



ومن المقرر أن ينقل الوزير شكري، خلال الزيارة، رسالةً خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.



كما سيعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.