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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم وعبد الغني يخضعان لكشف المنشطات بعد لقاء المحلة

الزمالك
الزمالك

 خضع حازم إمام ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة المحلة التي أقيمت باستاد الإسكندرية في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.


وكان الزمالك فاز على المحلة بثلاثية دون مقابل، سجل أهداف الفريق كل من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي.


ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 64 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد المحلة عند 32 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث عشر.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة الجزيري داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ، الزمالك الثاني فى الدقيقة 38 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح الزمالك بتسجيل الثالث فى الدقيقة 42 عن طريق أشرف بنشرقي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك مسابقة الدوري المصري مؤقتا برصيد 64 نقطة ، منتظر نتيجة الاهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستقام بعد قليل علي ملعب السلام فى الجولة الـ23 .

وتجمد غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .

محمد عبد الغني أحمد سيد زيزو حازم امام الدوري المصري الزمالك

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