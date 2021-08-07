جامعة جنوب الوادي: المريض المنقول بسيارة نقل لم يكن يحتاج لتدخل جراحي

رد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على تصريحات عثمان أبو الحمد، أحد أقارب المريض المصاب بطلق ناري والذي ظهر في فيديو وهو على ترولي بسيارة ربع نقل قبل نقله من مستشفى قنا الجامعي إلى قنا العام.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، في مداخلة الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحالة كانت تحت العلاج التحفظي ولا تحتاج للتدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن هذا الرأي الطبي الذي تم اتخاذه في المستشفى.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن جراح المخ والأعصاب قال إن الطلقة أثرت على فقرات العنق، وأوصى أن يسير على العلاج التحفظي، ولا يحتاج لأي عملية جراحية في هذا التوقيت.



وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن أهالي المصاب بطلق ناري خطفوه بالترولي على سيارة نقل.

وأوضح الدكتور يوسف غرباوي، تفاصيل واقعة انتشار فيديو نقل مصاب بطلق ناري على ترولي بسيارة ربع نقل. في مداخلة الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، موضحا أن الواقعة بدأت في تمام الساعة الواحدة و40 دقيقة، فجر الأربعاء، بعد التنسيق لاستقبال حالة بطلق ناري بالرقبة بمستشفى قنا الجامعي.

وأشار، أن المصاب وصل إلى طوارئ المستشفى في تمام الرابعة و5 دقائق، وجاء بسيارة خاصة لأهله، موضحًا أن تنفس المصاب كان غير مستقر ولديه فتحتين أشبه بطلق ناري وتم التعامل مع الحالة سريعا لحين توفير سرير في العناية المركزة.

وقال ، إن المريض جلس لمدة ساعتين بين الحياة والموت ولا يوجد سرير عناية مركزة، والمستشفى تعاني من عدم وجود سراير عناية مركزة ولا يوجد لدي سرير عناية مركزة في المستشفى».

وأضاف: «من الساعة 4 مساء وحتى 8 صباحا خضع المريض لفحوصات وأشعة ولم يكن لدينا سرير للعناية المركزة».

وتابع: «تواصلنا مع الطوارئ لتوفير سرير عناية مركزة على وجه السرعة في الثامنة صباحا، والأطباء أوصوا بوضع المصاب على جهاز تنفس صناعي للحفاظ على صحته».

وعن ظهور نقله على ترولي بسيارة ربع نقل، قال: «تحت ضغط من الأهالي الطبيب المقيم، كتب لهم تقرير بخط اليد دون العرض على مدير المستشفى، حيث وضعوه في سيارة نصف نقل وهربوا».

وأوضح أن مسئول الأمن بالمستشفى سمح لأهالى المريض بالخروج في سيارة نصف نقل ولم يمنعوهم، وتم إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من تسبب في حدوثها.

وختم حديثه قائلًا: «تم تسجيل الواقعة (هروب من المستشفى) وفقا لإجراءات قانونية»، مشيرًأ إلى أن أهالي المريض نقلوه إلى المستشفى العام وتم وضعه على سرير عناية مركزة.

وقررت جامعة جنوب الوادي في مصر توقيف أطباء والتحقيق مع آخرين في واقعة نقل مريض بحالة خطرة وعلقت بيده المحاليل في سيارة نقل بمحافظة قنا جنوب البلاد.

وأعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة التحقيق في الواقعة، وتوقيف أطباء مستشفى الجامعة الذين حدثت الواقعة خلال فترة عملهم.

كما قرر إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد.

وأنهى كذلك خدمة مشرف الأمن الذي سمح للسيارة بالخروج من المستشفى .

حدثت الواقعة التي أثارت غضباً على مواقع التواصل أول أمس الأربعاء حيث تداول رواد التواصل فيديو لمريض معلق بيده محاليل وفي حالة خطرة إثر إصابته بطلق ناري يتم نقله بواسطة أقاربه على سيارة نقل ما هدد حياته.

من جانبهم، برر أقارب المريض قيامهم بنقل المريض وهو مصاب بطلق ناري في الرقبة، من مستشفى الجامعة إلى مستشفى قنا العام لعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له ولعدم وجود سيارة إسعاف.

في المقابل، قرر رئيس الجامعة اصطحاب فريق من كبار الاستشاريين في 4 تخصصات جراحية مختلفة للكشف على حالة المصاب بالعناية المركزة بمستشفى قنا العام ووجه بتوفير كافة الرعاية اللازمة له.