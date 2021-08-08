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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن محمد فؤاد وعمرو سلامة.. حفلات زفاف وخطوبة على البحر

حفل خطوبة ابن محمد
حفل خطوبة ابن محمد فؤاد

شهدت الساحة الفنية إقامة حفلات زفاف وخطوبة على البحر، وهو تقليد جديد بدأ يتبعه النجوم منذ عامين تقريبا حيث يعتبر البعض نوعا من الخروج عن المالوف. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين اقاموا حفلاتهم الزوجية أو الخطوبة على البحر أو فى أماكن ساحلية. 

محمد فؤاد : 

احتفل عبد الرحمن - نجل الفنان محمد فؤاد - بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

عمرو سلامة 

احتفل المخرج عمرو سلامة، بزفافه على مهندسة الديكور السينمائي مروة البرماوي الشهيرة بالوسط الفني باسم "موكا"، في إحدى القرى السياحية على البحر، بحضور عدد محدود من الأصدقاء وأفراد الأسرتين، ووجه عمرو رسالة كوميدية إلى زوجته تعليقا على أول صورة رسمية من الحفل.

ونشر عمرو سلامة الصورة الرسمية عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، وعلق عليها قائلا: مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها "حتى تحترق النجوم" فردت في رومانسية مفرطة "وحتى البيبس ماخدتش بق" لتكون جملة ملخصة لعلاقتنا نبدأ بها فرحنا، أنا و"ماكي" أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية، فرحنا المتواضع الذي شرفنا فيه بحضور بعض الأصدقاء المقربين ليكون بداية لحياة جديدة وأسرة جديدة سعيد بدعواتكم.

نجل محمد فؤاد يحتفل بخطبته في الساحل الشمالي

أبرزهم نيللي كريم وريهام عبد الغفور .. نجوم الفن يشاركون كاملة أبو ذكرى حفل زفاف ابنتها

كاملة أبو ذكرى 

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، بحفل زفاف ابنتها أُبية الشيمي على عمر مجدي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في مدينة الجونة.

ولفتت نجمات الفن الأنظار بفساتين ذات ألوان مبهجة، كما ظهر النجوم الشباب بـ "بدل" ملونة ومنهم الفنان مصطفى درويش الذي ارتدى بذلة باللون الوردي أما الفنان حسن أبو الروس فظهر ببذلة باللون "المينت" كما ظهر رجل الأعمال هاني سعد باللون الأزرق، وذلك خلال حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الشواطئ الساحلية بمدينة الجونة.

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