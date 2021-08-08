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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحمل رسالة من الرئيس السيسي.. سامح شكري يصل البحرين

عبد اللطيف بن راشد
عبد اللطيف بن راشد الزياني وسامح شكري

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، حيث كان في استقلاله نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل إلى البحرين صباح اليوم الأحد، والوفد المرافق له إلى المنامة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً.

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لدفع العلاقات الثنائية.. رسالة من الرئيس السيسي لـ ملك البحرين

وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له بمطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، والسفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير مصر لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه، مساء السبت، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.
 

ومن المقرر أن ينقل الوزير شكري، خلال الزيارة، رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.     
 

كما سيعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وزير الخارجية سامح شكري البحرين المنامة الزياني وزير خارجية مصر السيسي

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