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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها .. هند رستم فاتنة الشاشة التي تزوجت مرتين

هند رستم
هند رستم

تحل اليوم ذكرى وفاة هند رستم التي رحلت في 8 أغسطس عام 2011، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، تركت لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما.

وكانت آخر أعمال الفنانة هند رستم هو فيلم "حياتى عذاب"، والذي عرض في عام ١٩٧٩، لتقرر بعدها اعتزال الفن، حيث جاء القرار حسبما أكد أيمن الحكيم الذي قام بكتابة مذكراتها، بسبب عدم احترام مواعيد التصوير فى أحد الأعمال الفنية التى شاركت فيها.

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ومن أبرز أعمال هند رستم كان أفلام "جواهر وبابا أمين وانتصار الإسلام وحب في الظلام وطريق السعادة وبنات حواء وقلوب الناس ورسالة غرام وجريمة حب وأنت حبيبى ونساء في حياتى وابن حميدو ورد قلبى".

تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها "بسنت" لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت، حتى انها قررت الاعتزال في ذروة نجاحها، من أجل زوجها الذي قدّرها واحتواها ومن أجل التفرغ لرعاية ابنتها.
 

هند رستم الفنانة هند رستم فيلم حياتى عذاب ذكرى وفاة هند رستم أيمن الحكيم

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