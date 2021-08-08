محمد متولي: من الصعب المشاركة في أولمبياد باريس إلا في حالة واحدة

تحدث محمد متولي لاعب المصارعة الرومانية المصري المشارك في أولمبياد طوكيو عن كواليس خوض المنافسات وخسارة فرصة التتويج بالميدالية الفضية.



وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الحمد لله على نتيجة المشاركة في أولمبياد طوكيو، كان نفسي اجيب ميدالية وافرح مصر واصحابي لكن للأسف محصلش نصيب والإصابة أثرت عليا لكن الحمد لله ".



وتابع: "لم يكن هناك اهتمام بتجهيزي إلا قبل انطلاق الأولمبياد بأسابيع، صعب اني أشارك في أولمبياد الجاية لو الوضع استمر زي ما هو".



وواصل: "اتمنى أن يكون هناك تقدير واهتمام باللعبة من أجل المشاركة في الدورة الجاية".



وأضاف متولي: "عملنا معسكرين بس قبل الأولمبياد، المعسكر الواحد كان 10 أيام، ده مش اعداد للأولمبياد، ورغم ذلك شاركت في الأولمبياد".



وأردف: "زملائي شاركوا بشكل كويس وكانت فترة الاعداد برضه قليلة جدًا، رايحين نلعب أولمبياد بمعسكر مش قوي، كان المفروض نجهز أكتر من كدة، أتمنى يكون في اهتمام في الفترة الجاية بالمعسكرات".

متولي وحلم البرونزية الضائع

ولم ينجح محمد مصطفي لاعب منتخب مصر للمصارعة في حصد برونزية منافسات وزن 87 كجم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر محمد مصطفي أمام بطل المانيا في مباراة دور الترضية بنتيجة 7-1 ليفشل في استغلال فرصته الثانية بحصد برونزية رابعه لمصر.

وكان محمد مصطفي افتتح مشواره اليوم بالفوز علي لاعب بيلا روسيا بنتيجة 9-1 في الدور ثمن النهائي ليتأهل لمواجهة ربع النهائي أمام بطل كوبا دانيل جوروفيك.

وفاز محمد مصطفي علي بطل كوبا دانيل جوروفيك في دور ربع النهائي بنتيجة 5-0 ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل المجر فيكتور لوررينزو.

وخسر محمد مصطفي من بطل المجر في نصف النهائي بنتيجة 7-2 ليفشل في الصعود الي النهائي ويذهب لمواجهة بطل المانيا في مباراة حسم البرونزية.