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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تتعرض لحادث تصادم في أول سباق للدراجات

صدى البلد

تعرضت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات الي حادث تصادم خلال سباقها الأول في منافسات الدراجات بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وفقدت لاعبة ليتوانيا السيطرة علي الدراجة في بداية السباق لتتعثر أمام لاعبتنا المصرية ابتسام زايد التي لم تستطع تفاديها لتسقط هي الأخرى ويسقط بعددها عدد كبير من اللاعبين ليفشلوا في انهاء سباق المضمار الأول في الأولمبياد.

وستخوض ابتسام زايد سباق المضمار الثاني لها بعد قليل، حيث ستكون ضمن صفوف الفريق الأزرق الذي يضم الي جوارها 9 لاعبات من جنسيات مختلفة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

وحصدت مصر 6 ميداليات، من بينها ذهبية عن طريق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وفضية حققها لاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي، و4 برونزيات حققها ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى والمصارع محمد إبراهيم كيشو ولاعبة الكاراتيه جيانا فاروق.

ابتسام زايد منتخب مصر للدراجات حادث تصادم “أولمبياد طوكيو ليتوانيا حصدت مصر 6 ميداليات

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