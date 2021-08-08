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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حطب: لدينا 50 لاعبا مثل فارس حسونة واللعب باسم مصر شرف ولو هياكل عيش حاف

صدى البلد

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية قدمت حضورا مميزا في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن الحصول على الميداليات يعد تتويجا لجهود البعثة المصرية.

وقال حطب، في تصريح لقناة أون تايم سبورت: "هناك اهتمام كبير بالألعاب الفردية، وهو ما تحقق بالحصول على 6 ميداليات بجانب نتائج جيدة لما يقرب من 30 لاعبا خلال البطولة".

ووعد حطب الشعب المصري بتحقيق المزيد من النجاحات والتألق في أولمبياد باريس 2024، مشددا على أن اللجنة ستبدأ من الآن التحضير لها.

وتابع: "هناك وعود من وزارة الشباب الرياضة بزيادة المكافآت بعد الإنجازات التي تحققت في البطولة، خاصة أن الرياضة صارت مقياس لتقدم الشعوب".

وعمن سيحمل العلم المصري في ختام الدورة الأولمبية، علق حطب: "يتواجد الثلاثي جيانا فاروق وفريال عبد العزيز وأحمد الجندي (دون أن يعلن من سيحمل العلم المصري بينهم)".

وتحدث حطب عن إمكانية عودة فارس حسونة للعب من جديد باسم مصر في رفع الأثقال، قائلا في تصريحات لقناة الشمس: "الأمور لن تقف عند فارس حسونة ولدينا 50 شخص مثله وبإمكانهم تحقيق ميداليات في رفع الأثقال".

وأضاف: "لا أقتنع بوجود أي سبب يجعل لاعب يلعب باسم بلد آخر غير مصر.. حتى لو هياكل عيش حاف".

وأوضح أنه يرفض كلمة المحاسبة للاتحادات الرياضية على نتائج الأولمبياد، مؤكدا أن التقييم يكون بناء على الإعداد في المقام الأول.

وكشف حطب أن صاحب الميدالية الذهبية في الأولمبياد يحصل على مليون ونصف مكافأة والفضية 750 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه كانت هناك ثقة في قدرة للبعثة المصرية على حصد الميداليات.

وأتم: "انتخابات الأندية تقام في موعدها ولا نية للتأجيل، ويجب الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية، خلال الفترة من 1 يوليو/تموز وحتى 31 أكتوبر".

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