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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هتوحشيني...حمدي المرغني ينعى دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعى الفنان حمدي المرغني ، الفنانة دلال عبد العزيز والتي وافتها المنية  امس عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.

 

وكتب حمدي المرغني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ياطيبة ياكريمة ياجميلة القلب والخُلق هتوحشيني والله ربنا وحده يعلم معزتك وغلاوتك عندي 
مع السلامة ياأطيب خلق الله 
ربنا يصبر أخواتي دنيا وأيمي ورامي وحسن 
أرجوكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان ".



وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

تفاصيل عن الراحلة 
1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

 

5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

 

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