مسلسل المصيدة الحلقة 8.. حنان مطاوع تعترف بجرائم النصب

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 8 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تعترف فريدة “حنان مطاوع” بحقيقة عملها وانها تقوم بالنصب على رجال الأعمال.

ويقوم شقيقها شناوي “عبد الرحمن حسن” بمحاولة مساعدة فريدة علىالرغم من اعترافها له بينما يسافر ياسين "خالد سليم الى المزرعة الخاصة به ويقام حبيبته السابقة التى نصبت عليه فى 30 مليون جنيه.

ويقرر خالد سليم تنفيذ خطته ضد هذه الفتاة التى نصبت عليه فى 30 مليون وتساعده فى ذلك فريدة.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.