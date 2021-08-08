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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تحتل المركز الـ18 وتودع منافسات الدراجات

ابتسام زايد
ابتسام زايد

ودعت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدرجات منافسات سباق الدراجات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” التي تختم فعالياتها اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو .

واحتلت ابتسام زايد المركز الـ18 بعدما فشلت في انهاء السباق الرابع والأخير لمنافسات الدراجات لتودع أولمبياد طوكيو.

وكانت ابتسام زايد تعرضت لحادث تصادم خلال سباقها الأول في منافسات الدراجات لتفقد فرصتها في استكماله بعدما فقدت لاعبة ليتوانيا السيطرة علي الدراجة في بداية السباق لتتعثر أمام لاعبتنا المصرية ابتسام زايد التي لم تستطع تفاديها لتسقط هي الأخرى ويسقط بعددها عدد كبير من اللاعبين ليفشلوا في انهاء سباق المضمار الأول في الأولمبياد.

واحتلت ابتسام زايد، المركز الثامن عشر بعد انتهاء المرحلة الثانية من منافسات سباق الدراجات من أصل 19 متسابقة ثم احتلت المركز الـ19 عاشر بعد انتهاء السباق الثالث ب

وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

حصيلة مصر في أولمبياد طوكيو 

وحصدت مصر 6 ميداليات، من بينها ذهبية عن طريق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وفضية حققها لاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي، و4 برونزيات حققها ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى والمصارع محمد إبراهيم كيشو ولاعبة الكاراتيه جيانا فاروق.

ابتسام زايد منتخب مصر للدرجات دورة الألعاب الأولمبية سباق الدراجات اولمبياد طوكيو

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