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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف إطلاق هواتف iPhone 13 بسعة بطاريات أكبر بحوالي 18 %

تسريبات تكشف إطلاق
تسريبات تكشف إطلاق هواتف iPhone 13 بسعة بطاريات أكبر

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية في شهر سبتمبر القادم، ستأتي ميزة تعتبر هي الأكثر انتظارا منذ سنوات في هواتف آيفون، حيث ستأتي الهواتف ببطاريات أكبر من سابقتها. 


وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن هواتف iPhone 13 ستأتي ببطاريات أكبر فى السعة بحوالي 18 % أكبر من سابقتها iPhone 12 ، حيث تعد هذه هي أكبر قفزة في السعة بين أجيال آيفون على الإطلاق. 

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ومن المقرر أن ستأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير . 


أما بالنسبة لهاتفي iPhone 13 و iPhone 13 Pro فسيأتيان بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro الذي جاء بسعة 2815 مللي أمبير. 


وستشهد هواتف iPhone 13 ميزات هي الأكبر والأفضل على الإطلاق منها أن الهواتف ستحصل على أسرع شبكة واى فاى غير مسبوقة فى أى هاتف ذكي قد تم إطلاقه حتى الآن، وهو معيار Wi-Fi 6E للسرعة الإنترنت.


ويوفر معيار Wi-Fi 6E  في هواتف iPhone 13 سرعات كبيرة للمستخدمين تساعدهم فى استخدام الإنترنت بشكل أسرع حيث ستكون بسرعة 6 جيجا هرتز، وهو أعلى معيار قد يستطيع أى هاتف ذكى الحصول عليه.


كما ستأتي هواتف iPhone 13 ستأتي بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية حيث يعتبر من أعلي المعدلات ويساعد علي مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة دون انقطاع، ولذلك ستأتي معها معها ميزة Always On Display  مما سيعمل على توافق مع معدل التحديث الجديد .

 

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