أخبار تهمك.. مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز.. وأسباب تغير بحر الإسكندرية إلى الأخضر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها.

الصحة: تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 224 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232825 حتى اليوم.

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تفحم سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري الإقليمي



نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، في السيطرة على حريق سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق الدائري الإقليمي.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية واشتعالها على الطريق الدائري الإقليمي باتجاه طريق العين السخنة.

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الأولمبية تزف بشرى لأبطال مصر في طوكيو



أعلن المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، خبرًا سارًا للفائزين بميداليات أولمبية في دورة طوكيو.

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بعيدا عن التلوث.. 3 أسباب وراء تغير بحر إسكندرية إلى اللون الأخضر



كشفت الدكتورة أماني إسماعيل عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، حقيقة تلوث البحر بمحافظة الإسكندرية بعد تغير لونه، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا التغير بسبب المصطافين أو زيادة المخلفات.

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اليوم العالمي للقطط.. أكلات تضر قطتك وتصيبها بمشاكل خطيرة



اليوم العالمي للقطط، يحتفل محبو القطط باليوم العالمي للقطط الذي يوافق 8 أغسطس، حيث أقيم اول احتفال باليوم العالمى للقطط عام ٢٠٠٢ من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.

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المسجد الحرام يعلن الاستعداد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة



أعلن الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عن جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بدءاً من غرة محرم للعام الهجري ١٤٤٣هـ، حيث كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمختلف وكالاتها الاستعدادات الميدانية وهيأت كافة المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

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الاتحاد الأفريقي يرد على 7 دول عربية رفضت قبول إسرائيل كمراقب..ماذا قال؟



أصدر الاتحاد الأفريقي مساء السبت، بياناً للتعليق على اعتراض 7دول أفريقية، بينها مصر، على قراره بقبول إسرائيل مراقباً في الاتحاد الأفريقي.



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شاب يحاول العوم من ماليزيا إلى السعودية



ألقت السلطات القبض على شاب بعد محاولته السباحة من ماليزيا إلى مكة المكرمة وفقا لتقارير إعلامية متعددة.

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رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز



كشف الاإعلامي رامي رضوان عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته دنيا سمير غانم، والتي وافتها المنية مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

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