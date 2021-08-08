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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. الأولمبية تزف بشرى لأبطال مصر في طوكيو

البعثة المصرية في
البعثة المصرية في طوكيو

أعلن المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، خبرًا سارًا للفائزين بميداليات أولمبية في دورة طوكيو.

وحصدت مصر 6 ميداليات، من بينها ذهبية عن طريق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وفضية حققها لاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي، و4 برونزيات حققها ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى والمصارع محمد إبراهيم كيشو ولاعبة الكاراتيه جيانا فاروق.

وقال العريان في تصريحات تلفزيونية، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعد بزيادة مكافآت حصد الميداليات الأولمبية بنسبة تقارب الـ50%.

وأوضح أن المرصود حتى الآن للمتوج بالميدالية الذهبية مبلغ مليون جنيه، والحاصل على الميدالية الفضية مبلغ 750 ألف جنيه، كما أن صاحب الميدالية البرونزية فتبلغ قيمة مكافآته المادية 500 ألف جنيه.

وكان موقع صدي البلد انفرد من قبل بزيادة مكافآت الميداليات الأولمبية بتصريح خاص من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يرفع مكافأة الميدالية الذهبية بالأولمبياد لـ1.5مليون جنيه والفضية 1.25 مليون جنيه

قال أشرف صبحى لـ صدى البلد قبل سفر البعثة المصرية الي طوكيو: "نتابع بدقة إجراءات سفر البعثة المصرية وأدوار الاتحادات فى الاستعداد النهائي للأولمبياد الذى يقام فى ظل ظروف خاصة جدا بعد تأجيله عاما بسبب جائحة كورونا" مشيرا إلى أن إقامة الأولمبياد فى موعده 2020 كأن سيكون أفضل للأبطال والبطلات من حيث الإعداد الجيد الذى تأثر بظروف تعليق الطيران في العديد من الدول وعدم القدرة على إقامة معسكرات خارجية.

وأضاف صبحي أن هناك قرار اتخذ بعدم النظر للائحة القديمة فيما يتعلق بحصول الأبطال على الميداليات مشيرا إلى أنه سيمنح الفائز بالميدالية الذهبية 50% زيادة عن اللائحة القديمة ونفس الحال للميدالية الفضية .. وهو ما يعنى أن البطل الذى سيحصد الميدالية الذهبية فى طوكيو 2021 سيحصل على مليون ونصف جنيه والفضية مليون و125 ألف جنيه وذلك تحفيزا على تحقيق الميداليات ورفع علم مصر خفاقا فى المحافل الأوليمبية .  

وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

 

الأولمبية اللجنة الاولمبية المصرية شريف العريان للفائزين بميداليات أولمبية طوكيو أشرف صبحي أكبر بعثة مصرية وزير الشباب والرياضة

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