أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد وشروط التقديم بـ مدرسة الضبعة النووية

يقدم موقع صدى البلد، أهم الأخبار الخدمية التي تحدث اليوم الأحد، والمتعلقة بأسعار الدولار والذهب اليوم الأحد، وكذلك الأخبار الخدمية للطلاب.

بدء اختبارات القبول.. ننشر شروط التقديم بـ مدرسة الضبعة النووية



تبدأ اليوم الأحد، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في مطروح للعام الدراسي 2021/2022 والمشهورة باسم مدرسة الضبعة النووية.

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أسعار الذهب اليوم 8 أغسطس 2021



استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-8-2021؛ بعد أن هوت أمس، بمتوسط 15 جنيها على الأقل، على مستوى أعيرة الذهب المختلفة .

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سعر الدولار في البنوك اليوم 8 أغسطس 2021



استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-8-2021، دون أي تغيير، منذ أمس، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر.

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إعلام القاهرة تواصل اليوم الثانى من اختبار القدرات لطلاب الثانوية



تستمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اليوم التالى من اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الاعلى للجامعات .

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تربية فنية الزمالك تواصل اختبارات القدرات



تستمر كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، اليوم التالى من اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات.

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بدء اختبارات القدرات بكلية فنون جميلة جامعة حلوان اليوم



تبدأ اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أول أيام اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022، الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق.

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أرامكو السعودية تعلن عودة العمل بشكل كامل في محطة القصيم



أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن عودة الأعمال بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم، وذلك إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن الشركة السعودية أمس بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم.

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