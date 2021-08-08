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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. استمرار تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الأحد، استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات الأفراح، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وحسب صحيفة "عكاظ"، أوضحت الوزارة أن أسباب استمرار تعليق الأفراح هي عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية، والسعي لتخفيف انتشار الجائحة والحد من آثارها، فضلاً عن تسجيل المناسبات نسب تفشٍ عالية للفيروس، ووجود المتحورات.

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وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في الحضور اللافت لكبار السن وارتفاع نسبة الخطر فيما يتعلق بالفئات العمرية المتقدمة، وسرعة تفشي كورونا في الاجتماعات الواسعة، فيما يصعب التحكم في ارتداء الكمامات وإحكام الرقابة على كامل الحضور وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه السلطات الصحية السعودية، أمس السبت، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ منتصف مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، عن رصد 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 954 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات في المملكة منذ 15 مايو الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد بواقع 9 حالات وفاة، مقابل 14 وفاة أمس، فيما تماثل 975 مريضا للشفاء.

السعودية تعليق المناسبات قاعات الأفراح كورونا استمرار تعليق الأفراح

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