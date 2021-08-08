بيراميدز في مهمة استعادة نغمة الانتصارات أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز

يحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء اليوم الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ويدخل بيراميدز المباراة بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس برصيد 42 نقطة، محتلًا المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن المصري بعدما خاض آخر مبارياته المؤجلة.

ويسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصار، بعد تعادله مباراتين على التوالي أمام البنك الأهلي والإسماعيلي على التوالي.

واستبعد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، رمضان صبحي بسبب الإصابة، فيما شهدت القائمة عودة الثنائي أسامة جلال وإبراهيم عادل.

ويفقد بيراميدز خلال مباراة الطلائع لجهود الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف، بعد حصول كل منهما على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الإسماعيلي الأخير.

وضمت قائمة بيراميدز كلًا من:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

- خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

- خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

- خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.