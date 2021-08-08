أخبار الرياضة .. هيثم شعبان : تأثرنا بالغيابات امام الأهلي .. ومحمد متولي : رفضت اللعب باسم أمريكا في الأولمبياد .. واللجنة الأولمبية تزف بشري سارة لأبطال مصر في طوكيو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

موسيماني يعدد مكاسب الفوز على سيراميكا كليوباترا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن هناك الكثير من الإيجابيات خلال مباراة نادي سيراميكا كليوباترا، أهمها الفوز بأربعة أهداف، ومنح الفرصة للاعبين آخرين لم يشاركوا.

سيد عبدالحفيظ: 16 يوما تفصلنا عن لقب الدوري

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بفوز الفريق اليوم على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي: نركز في لقاء الدراويش ولا تعليق على الصفقات الجديدة

قال سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق الأهلي، إن التوقيت الحالي ليس مناسبا للحديث عن الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

محمد متولي: من الصعب المشاركة في أولمبياد باريس إلا في حالة واحدة

تحدث محمد متولي لاعب المصارعة الرومانية المصري المشارك في أولمبياد طوكيو عن كواليس خوض المنافسات وخسارة فرصة التتويج بالميدالية الفضية.

محمد متولي: تلقيت عروضا للتجنيس واللعب باسم أمريكا

أكد محمد متولي لاعب المصارعة الرومانية المصري المشارك في أولمبياد طوكيو، أنه تلقى عرضا للتجنيس.

حطب: نتائج البعثة المصرية في طوكيو جيدة وتوقعنا حصد ميداليات أكثر

أشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنجاز الكبير للاعبة الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2 - 0 .

حطب: نستعد من الآن لأولمبياد باريس.. وسنشارك بـ 4 ألعاب جماعية

وجه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الشكر والتقدير لأبطال البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، عقب تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه بعد الفوز على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2-0 وتحقيق الذهبية الأولى للبعثة.

مدرب سيراميكا كليوباترا: أحداث مباراة الأهلي أثرت علينا

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق اليوم لم يكن في أفضل مستوياته.

رضا عبد العال: المثلوثي ملوش دور.. وركلة جزاء الزمالك غير صحيحة

وجه رضا عبد العال لاعب الكرة الأهلي والزمالك السابق العديد من الإنتقادات إلى التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك عقب نهاية مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، بعد المردود السئ الذي قدمه اللاعب .

والد فريال أشرف: تركت حفل تخرجها من أجل الأولمبياد

أكد أشرف عبد العزيز، والد فريال أشرف الحائزة على ذهبية الكاراتيه، أن أسرتها كانت تعلم بتتويجها منذ البداية.

شادي محمد: دكة الأهلي أقوى من الزمالك.. والتحكيم كلمة السر في المباريات المقبلة

أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق أن دكة بدلاء القلعة الحمراء أقوى من دكة بدلاء الزمالك، مشيراً إلى أن المارد الأحمر يمتلك أكثر من عنصر مميز في كل مركز.

طارق حامدي.. بطل أنقذ السعودية من صفر الأولمبياد بفضية الكاراتيه

أسدل الستار أمس السبت، على مشاركة البعثة السعودية، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وحصل طارق حامدي على الميدالية الوحيدة للسعودية.

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. الأولمبية تزف بشرى لأبطال مصر في طوكيو

أعلن المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، خبرًا سارًا للفائزين بميداليات أولمبية في دورة طوكيو.

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تتعرض لحادث تصادم في أول سباق للدراجات

تعرضت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات الي حادث تصادم خلال سباقها الأول في منافسات الدراجات بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

BBC: ما حققه الجندي في أولمبياد طوكيو معجزة

مازالت أصداء ما حققته البعثة المصرية من إنجازات فى الدورة الأولمبية بطوكيو 2020 تلقى رواجًا وانتشارًا فى وسائل الأعلام العالمية حيث سلط موقع "bbc” الضوء على ما حققه أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث خلال مشاركته فى منافسات الأولمبياد وتتويجه بالميدالية الفضية.

حطب: لدينا 50 لاعبا مثل فارس حسونة واللعب باسم مصر شرف ولو هياكل عيش حاف

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية قدمت حضورا مميزا في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن الحصول على الميداليات يعد تتويجا لجهود البعثة المصرية.

رئيس نادي برشلونة يكشف عن نادي ليونيل ميسي الجديد

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا السابق، ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي.

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تحتل المركز الـ18 وتودع منافسات الدراجات

ودعت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدرجات منافسات سباق الدراجات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” التي تختم فعالياتها اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو .