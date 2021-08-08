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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: دكة الأهلي أقوى من الزمالك.. والتحكيم كلمة السر في المباريات المقبلة

صدى البلد

أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق أن دكة بدلاء القلعة الحمراء أقوى من دكة بدلاء الزمالك، مشيراً إلى أن المارد الأحمر يمتلك أكثر من عنصر مميز في كل مركز.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: الأهلي لديه أفضلية في عدد اللاعبين في مختلف المراكز، فهناك العديد من الخيارات في مركز الظهير الأيسر بتواجد الثلاثي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، بالإضافة إلى تواجد محمد هاني وأكرم توفيق في الجهة اليمنى، وتوافر عدة عناصر في جميع المراكز.

واختتم شادي: "التحكيم سيكون كلمة السر في المباريات المقبلة للقطبين، وأطالب إتحاد الكرة بضرورة تواجد حكام دوليين في المباريات المتبقية، نظراً لحساسية الموقف وتساوي الفريقين في عدد النقاط .

قطار الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق  ياسر ابراهيم الكرة بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني من ركلة الجزاء، في الدقيقة 53 وسجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك .

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.

قطار الزمالك يدهس المحلة 

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق احمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة الجزيري داخل منطقة الجزاء .

وأضاف ، الزمالك الثاني فى الدقيقة 38 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

ونجح الزمالك بتسجيل الثالث فى الدقيقة 42 عن طريق اشرف بنشرقي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد الزمالك في مسابقة الدوري المصري برصيد 64 نقطة ، وتجمد غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .

 

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