حطب: نتائج البعثة المصرية في طوكيو جيدة وتوقعنا حصد ميداليات أكثر

أشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنجاز الكبير للاعبة الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2 - 0 .

وقال حطب في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: "فخورون بما حققته فريال أشرف، فهو إنجازاً كبيراً للرياضة المصرية، نظراً لأنها الميدالية الذهبية الأولى للبعثة المصرية بطوكيو".

وأضاف حطب: “أتوجه بالشكر إلى جميع ممثلي البعثة الذين حققوا العديد من الإنجازات مثل هداية ملاك وسيف عيسى بطلي التايكوندو، وأحمد الجندي الحاصل على فضية الخماسي الحديث، وغيرهم".

واختتم حطب: “توقعنا حصد أكثر من ميدالية أخرى، خاصةً في الكاراتيه والخماسي الحديث، ولكن بشكل عام فإن نتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية جيدة جداً”.

مصر تقفز للأمام في جدول أولمبياد طوكيو

قفزت مصر للمركز 53 في اجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.



استطاعت مصر اليوم حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب احمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.



ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.