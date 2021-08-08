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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف يقضى المصطافين الفترة المسائية على كورنيش روميل بمطروح

الدراجات متعة المصطافين على كورنيش روميل بمطروح..فيديو

البيتش بأجى وسيلة
البيتش بأجى وسيلة ترفيه على كورنيش روميل بمطروح

لا يتوقف جمال وسحر محافظة مطروح على شواطئها ذات الطبيعة الخلابة بل تمتلك المحافظة وسائل ترفيه أخرى خاصة في المساء.

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ففي المساء خاصة بمنطقة روميل تتزايد أجواء البهجة والمرح والزحام ليلا على كورنيش روميل بمدينة مرسى مطروح، من خلال ركوب البيتش بجى والدراجات المناسبة لكافة الأعمار.

ويحرص كثير من المصطافين، وأبناء المحافظة على التوجه مساء إلى منطقة روميل وباب البحر لركوب البيتش بجى والدراجات وتتعالى أصوات المرح والضحك لكونها وسيلة ترفيه يعشقها جميع الأعمار السنية.

فركوب البيتش بجى أو الدراجات لا يقتصر على سن معين أو نوع سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال فالكل يتنزه على كورنيش شواطئ بحر روميل الساحرة.

كما تظهر بمنطقة روميل وباب البحر بعض الكافيهات التي تقدم نماذج من الرقصات والأغاني التي تعبر عن الفلكلور المطروحى والسيوي والتي تجذب زوار مصيف مطروح.

يقول ياسر السيد، من القاهرة، إنه يحرص على زيارة محافظة مطروح سنويا كعادة لأسرته نظرا للجو النظيف والطبيعة الساحرة والمياه الفيروزية للبحر.

وأضاف أنه في الفترة المسائية يفضل واسرتة التوجه إلى منطقة روميل لركوب البيتش حيث الأمان بعيد عن الزحام لافتا أن أبناءه يفضلون يوميا قضاء الفترة المسائية حتى صباح اليوم التالي.
وأشار أن منطقة روميل وباب البحر ينقصها فقط وجود مطاعم شهيرة بها أسوة بمنطقة العوام لتكون الخدمات متكاملة.

وقالت لوجينا مكرم إنها تحب قضاء إجازة الصيف في شواطئ مطروح التي تتميز بالهدوء والجمال الرائع، حيث إن جوها يختلف تماما عن باقي المحافظات الساحلية.

وأضافت أن كل الأجواء بمطروح تتميز بالهدوء والأمان سواء في البحر صباحا أو التنزه مساء وركوب البيتش بأجى والدراجات في المناطق المخصصة لذلك بمنطقة روميل.

محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح منطقة روميل كورنيش مدينة مرسى مطروح

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