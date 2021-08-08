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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل السعادة تجوب قرى وسط سيناء لرعاية الطلائع

قوافل السعادة تجوب
قوافل السعادة تجوب قري وسط

أقيمت  فعاليات برنامج  قوافل السعادة ، الذي نفذته إدارة الطلائع  بمديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأدارة المركزية للطلائع،  بقرية المنبطح التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء  ، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قوافل السعادة بالمحافظات الحدودية.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة شمال سيناء،  أنه تم تقديم برامج وأنشطة رياضية وترويحية، ومشروعات تنموية للمجتمعات المحلية ، علي مدار  يوم كامل بمشاركة أطفال الطلائع بالمديرية وأطفال القرية..حيث  تضمنت  الأنشطة الرياضية والأنشطة الترفيهية ومسرح العرائس وأنشطة فنية ورسم على الوجه وورش عمل  توعوية تحت شعار قيمنا من تراثنا  بهدف التوعية الدينية والأثرية.

وقد ساهم في تنفيذ الفاعليات وتقديم الفقرات والعروض الفنية والموسيقية والثقافية والرياضية  "فريق الفن الشعبي التعبيري ، وفريق الكورال ،وفريق الكشافة  ،كما قدم الطلائع المتميزين فقرات غنائية فردية.

جوائز قيمة 

وجاء على هامش الفعاليات إعداد مسابقات دينية ورياضية وثقافية وعلمية بين الطلائع وتوزيع العديد من الجوائز القيمة وسط حاله من الفرح  لاهل التجمع الصحراوي الصغير.

نفذ فاعليات المشروع نخبة من الأساتذة المتخصصين تمثل وزارة الشباب والرياضة  ، الدكتور عبد الله محمد محي الدين ، والدكتور أشرف محمد عبد المنعم   والدكتور إبرهيم محمد محي  ، والدكتور عماد مهدي السيد  ، وحسام محمد حجازي، ورحمة محمد عبد العال.


وحضر فاعليات البرنامج  ، رئيس مدينة الحسنة اللواء أسامة احمد عفش ، عبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع ، ونعيم محمد مدير إداة الحسنة.

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قوافل السعادة الطلائع قرى سيناء

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