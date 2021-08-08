المصرية لنقل الكهرباء: توقيع عقدين لتأمين زيادة الأحمال في منطقتي القاهرة والإسكندرية

بقيمة أكثر من 300 مليون جنيه ..

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين، لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوى الجهد فى منطقتى كهرباء القاهرة والإسكندرية.

وذلك استمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل.



أوضحت المهندسة صباح أن، العقد الأول الخاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع XLPE جهـد 220 ك.قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، والغرض من المشروع ربط محطة محولات اليكس ويست جهد 220/66/22 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد220 ك.ف عن طريق فتح الخط الهوائي مزدوج الدائرة سيدي كرير/العامرية ومده بكابلات أرضية من النـوع XLPE جهد 220 ك0ف قطاع 1×2000مم2 نحاس بطول حوالي 2×1 كم (دخول / خروج ) على المحطة وذلك لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوي الجهد في منطقة كهرباء الإسكندرية، بقيمة اجمالية تبلغ حوالي (فقط مائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مصري لاغير) بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدة التنفيذ 4 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد، وتقوم بتنفيذه الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق.



العقد الثانى: توريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع " XLPE " جهد 220 ك0ف قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما.



وذلك لزيادة سعة الكابل الأرضي توليد شمال القاهرة/ بهتيم 2 قطاع 1× 1200 مم2 بطول حوالي 5 كم مزدوج الدائرة "بنظام تسليم مفتاح " لتدعيم شبكة كهرباء منطقة القاهرة وتأمين التغذية ولزيادة الأحمال بهذه المنطقة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي (فقط مائة إثنان وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ7 شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد. ويقوم بتنفيذه الإتحاد المكون من (شركة إيجيتك للكابلات وشركة السويدي للكابلات).