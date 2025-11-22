استقبال شعبي لمصطفى بكري بمحافظة قنا بعد فوزه في انتخابات النواب| صور

استقبل الإعلامي مصطفى بكري بحشد كبير لحظة وصوله محافظة قنا بعد فوزه في انتخابات مجلس النواب 2025.

وفاز مصطفى بكري بعضوية مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب بعد حصولها على أكثر من النسبة المقررة قانونا وهي 5%.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك من يستغل الهيئة الوطنية للانتخابات لتشويه مجلس النواب دون أي دليل، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك في نزاهة القضاء أمر غير مقبول ومرفوض تماما.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك من يسعى لإحداث الانقسام بين المؤسسات القضائية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك من يحرض ضد الدولة واستغلال الانتخابات، مؤكدا أن الشعب المصري واعٍ ويدرك تماما المؤامرات التي تحاك ضده.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه على ثقة بأن كل من شارك في تجاوزات الانتخاب سيحاسب، مؤكدا أنه لا يوجد أي حكم قضائي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب.