النشرة الثقافية: تعرف على جدول فعاليات القلعة الموسيقي .. طرق حجز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. تفاصيل حفل عبد الحليم حافظ

قدم موقع صدي البلد العديد من الاخبار الثقافية الهامة في صورة مبسطة كالاتي:
طرق حجز عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي و موعده.. تفاصيل
يقدم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خدمة جديدة في دورته الثامنة و العشرين وهي الحجز إلكترونيا من بطاقات الدخول و حضور العروض و ستتوافر الخدمة مع بدء عروض المسرح في الفترة من 14 ديسمبر إلى 19 من خلال الموقع التالي : www.cifet.org
افتح لمن لا يطرق على بابك.. أحدث إصدارات دار خطوط
يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر، ضمن مجموعة بيسوا، النسخة العربية لكتاب بعنوان: "افتح لمن لا يطرق على بابك"، وهو عبارة عن شذرات من ترجمة وتقديم إسكندر حبش، والذي يشير في مقدمة ترجمته للكتاب إلى: هل نستطيع، بعد، أن نتخطى فرناندو بيسوا؟ من منّا لم يقرأ له قصيدة، ولو مترجمة
بعد تأجيل عام بسبب كورونا.. تعرف على فعاليات وحفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء
تنطلق فعاليات مهرجان القلعة الموسيقي في الـ15 من أغسطس في دورته ال 29 والتي تحتضن 31 حفلاً غنائيًا تنطلق 8 مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر حتى نهاية الشهر بالاشتراك مع دار الأوبرا المصرية.
تفاصيل حفل عبد الحليم حافظ على مسرح ساقية الصاوي
تستضيف ساقية الصاوي حفل الفنان عبد الحليم حافظ في مسرح العرائس، وذلك يوم 19 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 مساء.