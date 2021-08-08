النشرة الثقافية: تعرف على جدول فعاليات القلعة الموسيقي .. طرق حجز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. تفاصيل حفل عبد الحليم حافظ

قدم موقع صدي البلد العديد من الاخبار الثقافية الهامة في صورة مبسطة كالاتي:

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خدمة جديدة في دورته الثامنة و العشرين وهي الحجز إلكترونيا من بطاقات الدخول و حضور العروض و ستتوافر الخدمة مع بدء عروض المسرح في الفترة من 14 ديسمبر إلى 19 من خلال الموقع التالي : www.cifet.org

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر، ضمن مجموعة بيسوا، النسخة العربية لكتاب بعنوان: "افتح لمن لا يطرق على بابك"، وهو عبارة عن شذرات من ترجمة وتقديم إسكندر حبش، والذي يشير في مقدمة ترجمته للكتاب إلى: هل نستطيع، بعد، أن نتخطى فرناندو بيسوا؟ من منّا لم يقرأ له قصيدة، ولو مترجمة

تنطلق فعاليات مهرجان القلعة الموسيقي في الـ15 من أغسطس في دورته ال 29 والتي تحتضن 31 حفلاً غنائيًا تنطلق 8 مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر حتى نهاية الشهر بالاشتراك مع دار الأوبرا المصرية.

تستضيف ساقية الصاوي حفل الفنان عبد الحليم حافظ في مسرح العرائس، وذلك يوم 19 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 مساء.