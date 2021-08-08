الأمر مازال مقلقًا.. أكثر من 100 وفاة في تونس بفيروس كورونا

لازالت أرقام ضحايا كورونا في ارتفاعٍ مستمر في تونس، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل وفيات فوق المائة وإصابات فوق الألفين، فيما تحاول البلاد خفض الإصابات ومحاربة الوباء.

وتوفي في تونس جراء المرض، 122 شخصًا بجانب تسجيل 2546 إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بداية تفشي الوباء إلى 610660 إصابة، تعافى منها 542210 أشخاص، وتوفي حتى الآن 20931 شخصا.

وأطلقت تونس عملية كبرى لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا ، حيث ستسمر العملية إلى غاية الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعد العملية الأكبر التي تطلقها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف تونسي وأصاب أكثر من 600 ألف، منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "إيفاكس" أو من غير المسجلين، على أن يصطحبوا معهم وثائق تثبت هوياتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

وتضم هذه الفئة العمرية أكثر من ثلاثة ملايين تونسي.

وخصصت وزارة الصحة التي تنظم العملية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمعدل مركز في كل معتمدية ( بلدية) مع تخصيص مركزين في المعتمديات التي تُعَد نسبة الإقبال فيها على التلقيح منخفضة.

وكانت الصحة التونسية توقعت في وقت سابق أن يتم تطعيم ما بين 500 ألف ومليون مواطن ضد الوباء، خلال العملية اليوم.