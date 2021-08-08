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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يناقش تعريف خريجي الثانوية بمجالات الدراسة في "الأكاديمية العربية"

الوفد في حديقة المطار
الوفد في حديقة المطار

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة، ووفد من أساتذة الأكاديمية.

وصرح المحافظ بأن الزيارة تهدف للتنسيق والتعاون بين المحافظة والأكاديمية لتعريف طلاب المحافظة من خريجي المرحلة الثانوية بمجالات الدراسة بالأكاديمية والتي تضم 5 كليات هي ( الهندسة والتكنولوجيا - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - الإدارة والتكنولوجيا - الآثار والتراث الحضاري - النقل الدولي واللوجستيات) بالإضافة إلى برامج الماجستير المهني في علوم الإدارة، وبحث إنشاء فرع للأكاديمية بالمحافظة . 

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وتفقد الوفد- في مستهل الزيارة- حديقة 30 يونيو، شمال مدينة الخارجة، وغرس رئيس الأكاديمية، نخلة بالحديقة؛ في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة.

كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والوفد المرافق له، مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي لمراحل المشروع، ومكوناته، ونسب التنفيذ بالمباني المختلفة البالغ عددها 15 مبنى تابعة للمديريات والهيئات الحكومية المختلفة والأنشطة التجارية، ومبني للتعامل مع الجمهور، والتي تقام على مساحة 38 فدانا- كمرحلة أولى- بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة تقدر بـ400 مليون جنيه.

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الوادى الجديد المصالح الحكومية التنسيق والتعاون تكنولوجيا المعلومات محافظ الوادي الجديد النقل البحري شرح تفصيلي المعلومات حكومية مبادرة مجمع الحكومي اللواء محمد الزملوط

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