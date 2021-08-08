كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المجد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية المجد السكندري المقرر لها بعد قليل بفندق الإقامة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.