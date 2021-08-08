كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المجد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية المجد السكندري المقرر لها بعد قليل بفندق الإقامة بالإسكندرية.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"
خط الهجوم : حميد أحداد
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.