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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أم حبيبة تطلق هاكاثون تحدي الأفكار لمواجهة التحديات البيئية الخطيرة بأسوان

أم حبيبة تطلق هاكاثون
أم حبيبة تطلق هاكاثون "تحدى الأفكار " بأسوان

احتضنت جامعة أسوان اليوم هاكاثون تحدى الأفكار الذى أطلقته مؤسسة أم حبيبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA .

وقد جاءت هذه الانطلاقة في إطار برنامج تنمية مهارات شباب وفتيات أسوان، وهو مشروع مدته سبع سنوات يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان و الحكومة الكندية حيث تهدف هذه الانطلاقة الى تسريع رحلة بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وتقديم حلول ذكية للتحديات البيئية العالمية خاصة مع ازدياد مخاطر ندرة المياه و الغذاء والتغير المناخي.

 

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ويتيح الهاكاثون للمبدعين والمبتكرين من شباب و فتيات أسوان تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم الذكية و المبتكرة القابلة للتطبيق، ويركز على بناء حلول تكنولوجية ذكية ، حيث ان برنامج ريادة الاعمال التابع لمؤسسة أم حبيبة يعتبر منصة لتحفيز الابتكار ودعم الأفكار الرائدة طبقا لخطة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

 

هاكاثون تحدي الأفكار يتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي : التغير المناخى ، الأعمال الزراعية والامن الغذائي و ادارة  و معالجة المياه وهى تحديات عالمية خطيرة يجب ايجاد حلول لها حيث أن على سبيل المثال يعد التغير المناخ تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة و من هنا جاءت مسئولية مؤسسة أم حبيبة التي تسعى من خلال العديد من المبادرات للحد من المخاطر البيئية المختلفة.

وقد أعربت "رانيا القيشاوى مديرة برنامج ريادة الأعمال" على أن انطلاق هذا الهاكاثون الابتكاري يمثل نموذج ناجح للتعاون المشترك  في دعم وتطوير بيئة أسوان الابتكارية و دعم أفكار الشباب و هذا يعني استفادة كبيرة لسكان محافظة اسوان من الأفكار الابتكارية الشبابية التي سيناقشها ويخرج بها هذا المعسكر المتميز.

وتجدر الإشارة بأن هاكاثون تحدى الأفكار عبارة عن معسكر يستهدف دعم الشباب والشابات من رواد الأعمال وأصحاب الحلول الريادية الذين يقدمون حلولًا تساعد المجتمع على مواجهة التحديات العالمية و يستمر المعسكر لخمسة أيام يتم فيهم توفير كامل الدعم للمشاركون لتوليد أفكار إبداعية ذكية ومساعدتكم على بلورة الأفكار المميزة لتكون حقيقة في المستقبل القريب من اجل مستقبل أفضل للجميع.

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