محاولات للوصول إلى الجثمان واقتحام المدفن.. وقائع أثارت غضب عائلة دلال عبدالعزيز

أصبح استباحة الجنازات من جانب البعض، يؤدي إلى المزيد من الإحتقان بين عائلة المتوفي والغرباء أو بعض الدخلاء على مهنة الصحافة.



وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن مجهولا حاول مساء أمس الوصول إلى جثمان الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى حيث كانت ترقد استعدادا لموارته الثرى ظهر اليوم.



وأكد شهود عيان أن أحد الأشخاص حاول الدخول إلى حرم قبر الفنانة الراحلة أثناء مراسم الدفن لإلتقاط صورة خاصة، ما دفع عائلة الفنانة الراحلة لتعنيفه وطالبوه بالخروج فورا من المدفن.

وشيع، اليوم جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، ونرصد فى السطور التالية اللحظات الأخيرة فى جنازة الفنانة دلال عبد العزيز..

انهيار إيمى ودنيا سمير غانم

وانهارت إيمى ودنيا سمير غانم فى البكاء تزامنا مع إقامة صلاة الجنازة.

وتوافد عدد من الفنانين صباح اليوم الأحد إلى مستشفى زايد التخصصى استعدادا لخروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز وسط اجرءات أمنية فى محيط مقر المستشفى.

صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز

أقيمت صلاة الجنازة على روح الفنانة دلال عبد العزيز بمسجد المشير طنطاوي، وسط حضور عائلتها وعدد كبير من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

وكان الموت غيب الفنانة دلال عبد العزيز أمس بعد رحلة معاناة مع المرض استمرت لأكثر من 100 يوم عقب إصابتها بفيروس كورونا.



حزن شقيق سمير غانم

شيعت جنازة دلال عبد العزيز عقب صلاة ظهر اليوم، الأحد، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس إلى مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.



ووصل شقيق الفنان الراحل سمير غانم الى مسجد المشير طنطاوى لإقامة صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتحرك جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز صباح أمس، السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

انهيار نجوم الفن

ووصل جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

ورصدت عدسة صدى البلد انهيار عدد كبير من نجوم الفن وتأثرهم برحيلها من بينهم الفنانة هنا الزاهد ، واحمد فهمى ، يوسف الشريف ، شريف رمزى.