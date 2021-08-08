في رسالة مؤثرة.. ميسي: كنت أود أن تكون مغادرة برشلونة بطريقة أخرى

في مفاجأة مدوية، أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق، بعد 20 عاما قضاها داخل البلوجرانا.

ووجه ليونيل ميسي رسالة لكل جماهير برشلونة شرح فيها أسباب رحيله عن النادي الكتالوني.

وقال ميسي على إنستجرام، "كنت أود أن تكون المغادره بطريقة أخرى، على الرغم من أن الوداع لا يمكن أبداً أن يكون شيئاً لطيفاً، كنت أود أن أستمر هُنا ولقد فعلت كل شيء لتحقيق هذا الهدف وفي النهاية لم يحدث ذلك ، ليست لدي إلا سوى كلمات.. شكراً لكل من استضافني".

وأضاف ميسي، "ليس لدي سوى كلمات بسيطة، شكراً لكل من رافقني خلال سنواتي العديدة فى النادي، وبالنسبة للمشجعين الذين منحوني حبهم وتقديرهم حاولت أن أرد إليهم هذا الحب، لقد قدمت كل شيء إلى هذا القميص، سأرحل ولكن هذا ليس الوداع، إلى لقاء قريب، فيسكا بارسا!!".

وأكد ميسي، أنه سيواصل المنافسة بكرة القدم مستقبلاً، جاء هذا ردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر وداعه للفريق الكتالوني ظهر اليوم، الأحد.

وقال ميسي :"أعشق كرة القدم وهذا ما سأستمر به، طالما استطعت، سأستمر فى المنافسة، الحمد لله لا أملك إصابات خطيرة وكل شيء يعتمد على جسدى لكى أستمر بالمنافسة على أعلى مستوى".

وحول استمراره فى اللعب مستقبلا قال ميسي، "لا أدرى، هذا يعتمد كيف سأشعر كل موسم وكيف تكون حالتى البدنية".

وتابع ميسي، "أردت الفوز بدوري أبطال آخر برفقة برشلونة، لا يزال لدى شغف الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، كان لدينا جيل حيث كان بإمكاننا الحصول على لقب أبطال آخر، من أهدافى الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى والمزيد من الألقاب، نعم ربما كان بإمكاننا الفوز بلقب دوري الابطال، أمام ليفربول وأمام تشيلسي عندما كان بيب مدربا، كان لدينا جيل بإمكانه تحقيق ألقاب أكثر، لكن هذه هى كرة القدم وفي الجانب الآخر فزنا بأشياء مُختلفة.. أحد الأهداف التي أضعها الآن هو الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى وتحطيم رقم داني ألفيس بأكثر من حقق ألقابا فى التاريخ".

نادي برشلونة أكد في بيان رسمي، أنه رغم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي وليونيل ميسي، وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد ، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف بيان: "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".

كم تقاضى ميسى من برشلونة؟

فجّرت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، مطلع العام الجاري، مفاجأة، بشأن تفاصيل بشأن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البلوجرانا في الفترة من 2017 حتى 2021.

نشرت الصحيفة الإسبانية تقريرا عن تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، وعنونت: "العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة".

الصحيفة الإسبانية أكدت، أن عقد ميسي خلال الأربع سنوات مع برشلونة يقدر بـ 555.237 مليون يورو، حيث يحصل على 138 مليون يورو سنويًا.