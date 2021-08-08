جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسوبي الجامعة؛ بخالص التهنئة بحلول العام الهجري الجديد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





كما تتقدم جامعة الأزهر بخالص التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى جموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، داعية الله -عز وجل- أن يكون العام الهجري الجديد عام بركة ورخاء وأمن وأمان على الإنسانية جميعًا.





وأكدت جامعة الأزهر أن هجرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- المباركة كانت -ولا زالت وستظل- حدثًا ملهمًا وفارقًا في تاريخنا الإسلامي وسيرة الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم.





وأوضحت جامعة الأزهر أن الهجرة أكدت على قيمة الأوطان، كما أكدت الهجرة النبوية على أهمية التأسي بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قولًا وفعلًا ومنهجًا، والتأسي بصحابة الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين والأنصار من خلال تجسيد حب الخير للجميع، والإيثار الذي جسده صحابة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عمليًّا ليصبح ما فعله الصحابة نبراسًا على مر التاريخ.





ودعت جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف، وأن ينعم على مصرنا الغالية بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام.