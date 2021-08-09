متزعليش ومتشليش هم.. فتاة الفستان تكشف تفاصيل رسالة نجيب ساويرس لها

كشفت حبيبة طارق فتاة الفستان، عن اتصال تم بينها ورجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤكدة انه قدم من خلالها الدعم الكامل لي.

وأضافت حبيبة طارق، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الإثنين، أنه عرض على التكفل بجميع مصاريف دراستي، متابعة أنه قال لي متزعليش ومتشليش هم وهتكفل بكل المصاريف اللي عايزاها الدارسة.



وعبرت عن عميق فرحتها وتقديرها باتصال المهندس نجيب ساويرس، متابعة أنه أرسل لي صوتية أشعرتني بالفرحة.



وتابعت حبيبة طارق فتاة الفستان، أنه لديها يقين بأن رئيس الجامعة اخذ صف خصومها في ازمتها الأخيرة، مستدركة أنه تم تقديم شكوى ضدي من قبل رئيس الجامعة بأنني أثير الشغب على السوشيال ميديا.



ووجهت رسالة للمهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أنه :"أشكره على دعمه لي والشباب ومن بدون دعم الناس دي للشباب مكنش حد هيفهم، وسعيدة باتصاله وهثبت نفسي وللجميع باني ناجحة".

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