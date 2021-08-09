السيسي لـ فريال أشرف : رفعتي اسم مصر وألف مبروك

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما حققته البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا انها حققت انجاز في رياضة رائعة.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن البطلة فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين.

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتية، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه يمارس لعبة الكاراتية يشكل كبير واول مرة مارستها في عام ١٩٧٠، مشير إلى أن سنطلق اسم فريال وزملائها في عددا من المحاور والكباري.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"هنحط اسمك على كوبري جديد واللعبة الكاراتيه بحبها جدا ولعبتها سنة ٧٠".