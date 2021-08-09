يسبب التهاب المخ والحمى النزيفية... "القراد القاتل" يجتاح شواطئ أسبانيا

أصدرت الحكومة الإسبانية تحذيرا رسميا من ما أسمته "القراد القاتل" الذي انتشر مؤخرا في الشواطيء والمسابح، وحث خبراء الصحة، السائحين والسكان المحليين على البقاء في حالة تأهب ومراقبة أية أعراض مرضية تبدأ في الظهور عليهم.



ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، نوع القراد الإسباني لا يسبب فقط الحكة والاتهابات بل له تأثيرات طويلة الأمد وقد تكون قاتلة.



وأوضحت الرابطة الوطنية لشركات الصحة البيئية أن إسبانيا تحتوي على حوالي 20 نوع من القراد، بعضهم قد ينقل أمراض خطيرة مثل حمى القرم الكونغو النزقية، وهي عدوى فيروسية سريعة الانتشار وتسبب حمى القرام النزيفية، ويبلغ معدل وفياتها 30% من الإصابات إذا لم تتم معالجه بسرعة، كما أنها تنقل مرض اللايم وهو مرض تلوثي معدٍ، وقد تسبب لاتهاب الدماغ وهو مرض قاتل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرابطة الوطنية لشركات الصحة البيئية "نحن ندعوا لتوخي أقصى درجات الحذر ومكافحة هذا القراد القاتل، أعداد القراد في إسبانيا لا يتوقف عن الزيادة والتوالد، هذه الزيادة المطردة في الأعداد بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري، ما يجعل هذه الحشرات أكثر نشاطا وشراسة وفتكا، يعيشون في الحقول وفي الأماكن التي تكثر بها النباتات، كما أنها تتوالد في المتنزهات الخضراء وحمامات السباحة وعلى الشواطي".