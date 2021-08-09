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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة كبرى.. رصد إصابات بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية بفرنسا

تظاهرات ضد قيود كورونا
تظاهرات ضد قيود كورونا بفرنسا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن رصد إصابات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على متن سفينة سياحية في مرسيليا الفرنسية.

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مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا وإيطاليا بسبب فيروس كورونا

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وشهدت فرنسا وإيطاليا تظاهرات ضد الزامية الشهادة الصحية وضرورة إبرازها عند ارتياد بعض الأماكن العامة والمطاعم وغيرها، ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، تظاهر نحو 240 ألف فرنسي للأسبوع الرابع على التوالي، رفضا لإلزامية إبراز شهادة صحية لارتياد المطاعم أو ركوب القطارات، وذلك قبل يومين من بدء سريان هذا الإجراء.

ورصدت السلطات 198 مظاهرة في كل أنحاء البلاد، وتوقيف 35 شخصا وإصابة سبعة من قوات الأمن بجروح طفيفة.

وتلقى نحو 66% من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 112 ألف شخص في فرنسا.

وفي باريس، ردد آلاف المتظاهرين، بينهم عدد من محتجي "السترات الصفر" هتافات معادية للرئيس الفرنسي، بينها "ماكرون لا نريد شهادتك الصحية".

ويعارض جزء كبير من المتظاهرين، وبعضهم تلقى لقاح فيروس كورونا، فرض الشهادة الصحية التي تشكل برأيهم "إجبارا مقنعا على التطعيم". ويرون أن هذه القيود غير متكافئة ويشعرون بالقلق، خصوصا من أن صاحب العمل قد تكون لديه في هذه الحال القدرة على تسريح موظف لا يحمل وثيقة صحية صالحة.

واعتبارا من غدا الاثنين، يفترض تقديم شهادة تطعيم، أو فحص يثبت عدم الإصابة بـ فيروس كورونا، لدخول المقاهي والمطاعم والمسارح والمعارض التجارية وللقيام برحلة علي متن طائرة أو تدريب.

لقاح فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا كوفيد19 كورونا في فرنسا الصحة العالمية

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