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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي عن الإسعافات الأولية لفريق الكشافة البحرية بسيناء

تدريب الكشافة في
تدريب الكشافة في سيناء علي الإسعافات الأولية

نظمت جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء،  بالتنسيق  مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء  برنامج تدريبي عن الإسعافات الأولية  لفريق الكشافة البحرية بشمال سيناء تحت اشراف الدكتور محمود عامر مدير عام مركز الإسعاف بالعريش وذلك بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية بشمال سيناء ، و حاضر في البرنامج محمد عاصم أخصائي إسعافات أولية، حيث تم تعريف  المتدربين  علي  المزيد عن الإسعافات الأولية ، من أجل فهم حالات الطوارئ والحوادث من مختلف الأنواع وإمكانية التدخل للمساعدة ، الي جانب كيفية  التصرف في حالات الطوارئ والحوادث بمختلف أنواعها، مثل السكتة القلبية والتنفس والاختناق واضطراب أو تغيير في درجة الوعي.

 

إمكانية التدخل

وقال الدكتور خليل إبراهيم رئيس الجمعية  انه  تم تعريف المتدربين علي الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية  ،ومعرفة مدى إمكانية التدخل (وعدمه) في مختلف المواقف والحوادث الطارئة، والتصرف اللازم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها:الاسعافات الاولية في حالات إنعاش القلب والرئتين ، وفي حالات الأزمات الباطنية ، و في حالات الأزمات القلبية .

وكذا الاسعافات الأولية في حالات الإصابات المختلفة ، و في حالات التسمم ، والاسعافات الأولية في حالات الجروح ، والاسعافات الأولية في حالات الحروق ،و الكسور ، وحالات النزيف  ، وكذلك الاسعافات الأولية في حالات عضة الثعبان ولدغة العقرب ، والاسعافات الأولية في حالات ضربة الشمس.
 

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برنامج تدريب الاسعافات الكشافة سيناء

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