عليك أن تقلق.. 6 أسباب لفقدان الوزن غير المبرر

يعد تقلب الوزن أمرًا طبيعيًا ، ولكن عندما يكون هناك تقلب بنسبة 5 في المائة على الأقل أو أكثر على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا ، يصبح الأمر مدعاة للقلق.

متي يكون فقدان الوزن مقلقا

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر مؤشرًا على مشكلة أساسية تتطلب استشارة الطبيب فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تشرح سبب فقدان الوزن غير المبرر حتى تتمكن من الحصول على المساعدة من طبيبك في أقرب وقت ممكن.

1-فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي ، يمكن أن تظهر أعراض مثل فقدان الوزن.

عندما يكون لديك فرط نشاط الغدة الدرقية ، فإنك تحرق السعرات الحرارية بسرعة بغض النظر عما إذا كانت لديك شهية جيدة أيضًا.

تشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة أيضًا الإرهاق وضعف العضلات وصعوبة النوم وفترات الضوء عند النساء والإسهال وسرعة ضربات القلب وتقلبات المزاج .

2- التهاب البنكرياس

ينتج البنكرياس إنزيمات تساعد في الهضم وعندما تحدث مشكلة في البنكرياس ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر.

الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن (مرض يصاب البنكرياس فيه بالتهاب) يفقدون الوزن بسرعة لأن أجسامهم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الإنزيمات ليحدث الهضم السليم. تشمل الأعراض الأخرى أيضًا آلام المعدة أو الإسهال أو الغثيان بعد تناول الأطعمة الدهنية.

3- داء السكري

يمكن أن يكون سببًا آخر لفقدان الوزن غير المبرر ، حيث أنه عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري ، يكون جسمه / جسمها إما غير قادر على إنتاج الأنسولين (هرمون يحول سكر الدم إلى طاقة) أو غير قادر على استخدامه بالطريقة التي يحتاجها. في هذه الحالة ، عندما ينفد الوقود من خلاياك ، يبدأ جسمك في حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن. تشمل الأعراض الأخرى أيضًا الشعور بالعطش أو التعب أو الجوع أو التبول أكثر من المعتاد.

4- فقدان العضلات

إذا فقدت عضلاتك ، فسوف تفقد الوزن ، وهو ما يمكن أن يحدث إذا لم تستخدم العضلات لفترة من الوقت، يمكن ملاحظة فقدان العضلات بشكل شائع أو هزال العضلات في الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة أو وظائف مكتب العمل أو طريح الفراش. تؤدي التمارين والتغذية السليمة بشكل عام إلى عكس فقدان العضلات. تشمل الأعراض الأخرى للنفس ، الإصابات والشيخوخة والحروق وتلف الأعصاب والسكتة الدماغية وغيرها.

5- مرض الاضطرابات الهضمية

إنه اضطراب في المناعة الذاتية يؤدي فيه تناول الغلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة. لذلك ، إذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية وتناول الغلوتين ، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بالفزع في الجهاز المناعي ، من خلال العبث ببطانة الأمعاء الدقيقة التي تعيق قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

6- الاكتئاب

يؤدي الاكتئاب السريري في الغالب إلى فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر، وعندما يكون الشخص غارقًا في الاكتئاب ، فإن فقدان الوزن في كثير من الأحيان يمر دون أن يلاحظه أحد مما يخلق مشاكل في المستقبل القريب لذلك الشخص.

وفقًا للدراسات ، تبين أن الاكتئاب عادةً ما يثبط التفاعل بين منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدة الكظرية مما يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي (GI).

تؤثر التغيرات في هذه الغدد على الغدد الكظرية التي تنتج هرمونات تساعد في تنظيم ضغط الدم ومستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.