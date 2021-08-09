تكافل وكرامة: عدد الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية يقارب 70 ألفا.. فيديو

قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن،إن دعم طلاب الثانوية العامة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فتم إضافتهم كفئة جديدة للتكافل بداية من شهر يوليو الماضي ،لافتًا إلى ان طلاب الجامعة سيصرفون من حوالي 200 إلى 300 جنيه فى الشهر بداية من العام المالي الحالي فقط للمسجلين داخل هذه المنظومة.



وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية،ومن تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد و بسنت الحسيني، توجد حاليا منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة من طلاب تكافل وكرامة ويتم التقديم لها من خلال الجامعة الأمريكية واخر ميعاد للتقديم هو 10 اغسطس الحالي.

وتابع عبد السلام" تقريبًا عدد الطلاب الذين سيستفيدون من هذا الدعم المستمر من تكافل وكرامة ما يقارب من 70 ألف طالب على مستوى الجمهورية وهم طلاب الثانوية الذين سيدخلون الجامعات والمعاهد المتوسطة، لحين استكمال المرحلة الجامعية بالكامل، موضحًا انه كل ٤ سنوات سيتم صرف هذا المبلغ الذى يترواح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه بصفة شهرية .



وأكد عبد السلام أن برنامج تكافل وكرامة يركز عل عده محاور وهم التعليم والصحة وتحسين جودة الحياة المعيشية.