بيان عاجل من الأمم المتحدة ضد إثيوبيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل أكثر من 200 شخص منهم أكثر من 100 طفل، في إقليم عفر الإثيوبي.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير إن "تصاعد القتال في إقليم عفر والمناطق الأخرى المجاورة لإقليم تيجراي كارثي على الأطفال"، مشيرة إلى أن "الصراع المسلح في جميع أنحاء تيجراي والمستمر منذ أشهر، أدى إلى وضع حوالي 400 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 160 ألف طفل، في ظروف شبيهة بالمجاعة".

وأضافت "أربعة ملايين شخص يعانون من أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في تيجراي والمناطق المجاورة في عفر وأمهرة. وقد نزح أكثر من 100 ألف شخص إضافي بسبب تجدد القتال، بعد أن كان قد نزح أكثر من مليوني شخص من ديارهم".

ودعت اليونسيف جميع أطراف النزاع إلى إنهاء القتال وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري، وبذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال.