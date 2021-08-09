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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منعها من الغناء.. حل أزمة بلقيس فتحى مع نقابة الموسيقيين

بلقيس فتحى
بلقيس فتحى

أثارت المطربة بلقيس فتحى حالة من الجدل الواسع بسبب إحيائها حفلا غنائيا فى مصر أمس مع المطرب رامى صبرى دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

وانتهت أزمة بلقيس فتحى مع نقابة المهن الموسيقية، بعد سداد الرسم النسبى الخاص بها وحصولها على تصريح لمزاولة المهنة والغناء داخل مصر، وذلك بعد قرار سابق للنقابة بمنعها من الغناء فى مصر. 

ودفع هذا الأمر نقابة الموسيقيين إلى إصدار بيان بمنعها من الغناء فى مصر لحين الحصول على تصريح من النقابة وهو ما يشكل أزمة بالنسبة لها خاصة أنها تعاقدت على عدد من الحفلات منها حفل فى دار الأوبرا المصرية.

 

وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية فى تصريح لـ "صدى البلد" أن أزمة الفنانة بلقيس من السهل حلها فى حالة تواصلها مع النقابة من أجل الحصول على تصريح بالغناء وإحياء الحفلات خاصة أنها لم تكن عضوا فى النقابة.

وحققت الفنانة بلقيس فتحى، ما يقرب من 2.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم "انتهى"، بعد يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ تم طرحها في 20 يونيو الجاري.

 

أغنية انتهى لـ بلقيس فتحى ، كلمات: مشاري ابراهيم، ألحان: عبد العزيز الويس، توزيع: علي المتروك، مكس وماستر: صهيب العوضي، والكليب من إخراج: دان حداد.

 

قصة زواج بلقيس

احتفلت بلقيس بـ زفافها قبل 5 سنوات على رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، بـ4 زفات من بينها السعودية واليمنية والمغربية والمصرية، وكان من أضخم حفلات الزفاف التي تم إحياؤها.

 

وظهرت الفنانة بلقيس، بفستان ملكي طويل، من تصميم المصممة السعودية تيما، وارتدى زوجها سلطان عبد اللطيف بدلة رسمية سوداء.

 

أقيم حفل الزفاف في أحد فنادق دبي الفاخرة، وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل؛ بسبب سقوط ذيل فستان بلقيس عند دخولها القاعة.

حقيقة منع بلقيس فتحى من الغناء فى مصر .. تفاصيل

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ابن بلقيس فتحي 

وضعت بلقيس فتحى طفلها الأول «تركي» قبل 3 سنوات، وظهرت معه مؤخرًا خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وهي ترقص معه بعد دعوى الخلع التي رفعتها على زوجها، وعلّقت على الفيديو بالقول: «شوفوا البنت اللي هبدتها آخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني ..  الجلوس مع الأطفال متعة تسلّينا كثير في حفلة تركي».

 

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت بلقيس في الفيديوهات خلال لعبها مع ابنها ورفاقه بعفوية ومرح، وأيضا خلال رقصها بحماسة فرحا بابنها.

بلقيس ترفع قضية خلع

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحى ، في أبريل الماضي عن رفعها قضية خلع ضد زوجها من خلال مداخلة عبر برنامج MBC TRENDING.

 

وقالت بلقيس عند سؤالها عن عدم ظهورها مع زوجها: "رافعة قضية خلع من فترة فى المحاكم ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع".

 

من ناحية أخرى حلّت النجمة العربيّة بلقيس، ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربيّة في حوار خاصّ مع الإعلامي سعيد حريري ضمن زيارتها إلى متحف بيت بيروت الذي فتح أبوابه لها للتصوير حصرياً مع سكاي نيوز عربيّة، وبدورها أبدت بلقيس عن انطباعاتها وتأثّرها بزيارة هذا المبنى الشاهد على التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي مرورا بسنوات الحرب الأهليّة اللبنانية وما شهدته من دمار وعذاب، متمنيّة أن تعود بيروت إلى ألقها وجمالها وأناقتها، وأن يستمرّ هذا المبنى برسالة الثقافة والإبداع.

 

وأبدت بلقيس فتحى انطباعاتها بظهور فيروز الأخير وهي تتقلّد الوسام التكريمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة: "هذه الإطلالة كانت كظهور القمر علينا، وهي زرعت الفخر في قلب كلّ لبناني وفي قلب كلّ عربيّ، وهي تستحقّ أكثر من ذلك بكثير".

 

وعمّا إذا كان هذا الجيل قادرا على تقديم أغانٍ بمستوى ما قدّمته فيروز قالت: "فيروز خارج المقارنة، والطقطوقة ذات الدقيقتين هي خاصّة بها تماماً، وما يُقدم اليوم من الأعمال قد تُخلّد وتعيش حتّى الأزمنة القادمة، ولكن ما قُدم في الزمن الماضي من أغانٍ للسيّدة فيروز، وللسيّدة أم كلثوم هي أغانٍ خالدة".

 

وأضافت:" قدّمت السيّدة فيروز إعجازاً موسيقياً في أغنية "ليلي ليلي" حيث احتوت الأغنية كاملةً على كلمتيْن فقط هما ليلي ليلي".

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