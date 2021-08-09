سعر ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2021

تقدم شركة شيري الصينية باقة من الطرازات القوية داخل الأسواق العالمية والعربية، وخاصة فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، مثل سيارتها الشهيرة تيجو7 والتي تأتي بالعديد من الإمكانيات بالإضافة إلى اللمسات الخارجية ذات الملامح الرياضية، بالإضافة إلى مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة مع حزمة التجهيزات التقنية.

المواصفات الفنية لـ شيري تيجو 7 موديل 2021

دعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الجر الامامي تتكون من 6 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر عند خضوها مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر في الساعة.

جاءت شيري تيجو 7 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4505 مم، و بعرض يقدر بـ 1837 مم، مع 1670 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تسع لـ 414 لتر، مع إمكانية زيادة المساحة عند استخدام تقنية طي المقاعد.

ترتكز السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية LED، والتي تأتي بإطلالة حادة المظهر، بالإضافة إلى مصابيح ضباب دائرية، إلى جانب موجات غائرة وبارزة تزين الهيكل الخارجي والتي تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

كما تضم شيري تيجو 7 موديل 2021 فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام HAC الخاص بخوض المرتفعات، وبرنامج دعم الفرامل، وبرنامج التوزيع الالكتروني ESP، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مستشعرات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 282 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 306 ألف جنيه.