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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخو ميجان ماركل لـ هاري: زوجتك ستخرب حياتك لأنها فارغة

ميجان ماركل والامير
ميجان ماركل والامير هاري

قال "توماس ماركل جيه آر"، الأخ غير الشقيق لـ"ميجان ماركل"، إن "ميجان شخصية شديدة التفاهة وفارغة، وأرسل رسالة تحذيرية للأمير "هاري" في مقابلته مع برنامج "سليبرتي بيج برازر".

 


 وقال   "توماس" البالغ من العمر 55 عاما : "أنا الأخ الأكبر لميجان ماركل وقلت سابقا للأمير هاري، أظن أن هذه المرأة ستخرب حياتك وتدمرها، إنها امرأة فارغة جدا".

 


وأشارت صحيفة "ديلي اكسبرس" في تقريرها عن البرنامج الذي لم يذاع كاملا بعد، أن علاقة "ماركل" بـ"ميجان" مقطوعة وآخر مرة التقيا فيها كان سنة 2011، كما أنه لم يكن على قائمة المدعوين لحضور حفل زفاف دوق ودوقة ساسكس، "هاري" و"ميجان".

 


وعلى الرغم من الانتقادات الوحشية، التي وجهها "ماركل" لأخته، إلا أن الأمير "هاري" سبق وصرح لوسائل الإعلام أن "ميجان" غيرت حياته للأفضل وشجعته على علاج أمراضه النفسية قائلا "عرفت أنني إذا لم أصلح من نفسي وأبدأ في العلاج سأخسر المرأة التي أريد أن أقضي معها بقية حياتي، عندما قالت لي عليك الذهاب للكتور النفسي عدت مرة أخرى وكأني طفل في الـ12 من عمري ">

ميجان ماركل الامير هاري ميجان توماس هاري منوعات

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