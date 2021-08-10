تحقيقا لرؤية مصر 2030.. جامعة عين شمس: البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامجا يواكب سوق العمل ..دورات تدريبية لطلاب زراعة عين شمس



_رؤية مصر 2030.. برامج جديدة لنظام الساعات المعتمدة بزراعة عين شمس

-جامعة عين شمس: البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامجا

-برامج مميزة بشركات دولية بهندسة عين شمس



قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تقدم حزمة متنوعة من البرامج والتي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية بإختيار ما يناسبهم، لافتاً إلى أن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد أحمد جلال لصدي البلد أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة منوها ان الجامعة توفر دائما دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل فضلا عن التعاون المشترك بين كلية الزراعة والشركات الكبري لتوفير فرص العمل.

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إلى الشراكات الدولية التي تتيحها تلك البرامج الجديدة الموجودة بجامعة عين شمس والتي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج .







وأوضح أحمد جلال أن الكلية تقوم بتنظيم العديد من الدورات العملية لدمج طلاب الكلية بسوق العمل واكتساب الخبرات.



وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إلى أن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق.



وأكد أنه تم الاتفاق مع وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم، وهو أحد أبناء زراعة عين شمس، ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً .



وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف إجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصة بها وإجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة، وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية.



وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية غير المتوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH)، وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وامكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لإجراء بحوث تطبيقية



تفقد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، يرافقهما الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، جناح معرض جامعة عين شمس المشارك بالملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021 والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ أغسطس ٢٠٢١ .



وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتور منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة.و لفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة.



وخلال جولته التفقدية ، أوضح الدكتور. محمود المتيني أن جامعة عين شمس تقدم حزمة متنوعة من البرامج و التي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات ، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية بإختيار ما يناسبهم ، لافتاً إلى أن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.







وأضاف أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامج في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار وغيرها)، مشيراً إلى الشراكات الدولية التي تتيحها تلك البرامج والتي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج .



و أضاف أن زوار الجناح يمكنهم استعرض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس وذلك من خلال QR code وكذلك تصفح البرامج الدراسية إلكترونياً، إلى جانب التواصل المباشر طوال أيام المعرض مع فريق كامل و مدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.



وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود ، أن الجامعة تشارك هذا العام كراعي بلاتيني تحت شعار Your Gate To Excellence، لافتاً إلى أن مشاركة الجامعة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ، مضيفا أن الجامعة حرصت على المشاركة للتواصل مع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ،بهدف توجيههم بآليات التنسيق والقبول الإلكتروني ومساعدتهم في ترتيب رغباتهم بالشكل الصحيح ، فضلا عن تبادل الخبرات مع أكبر الجامعات المشاركة من مصر والعالم، بالإضافة لمراكز التدريب والجهات المانحة وتسويق الجامعات لخدماتها وبرامجها المتميزة.





وفي ذات السياق قال الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم توزيع شهادات التخرج لأوائل دفعة البرامج البينية المتميزة بكلية الهندسة والتي تبلغ 11 برنامجا، مشيرا إلى أن الكلية بدأت بثلاثة تخصصات العمارة البيئية، نظم المعلومات وهندسة البناء إلى أن أصبحت جميع البرامج المتميزة بالكلية خاضعة لنظام الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن، مما يعود بفائدة على مستويين: الأول اتباع طرق التدريس والتدريب الحديثة لمواكبة المتغيرات العالمية في العلوم الهندسية، وكذلك استفادة الطلاب الراغبين في استكمال الدراسات العليا.



برنامج هندسة التصنيع



وأشار الي برنامج هندسة التصنيع هو أحد البرامج الدولية بالكلية ويمنح شهادة مزدوجة بالشراكة مع جامعة إيست لندن البريطانية.



ويعد برنامج هندسة التصنيع أحد البرامج الهامة بالكلية حيث يحصل الخرجين على فرص عمل متميزة بالشركات الأجنبية العاملة بمصر إلى جانب بعض الشركات المحلية.



برنامج هندسة المواد

وتابع ان برنامج هندسة المواد من اهم البرامج البينية التى تتميز بها كلية الهندسة - جامعة عين شمس وذلك لرغبة سوق العمل فى خريج هذا البرنامج فى ظل احتياجات الدولة للتخصصات الفريدة من نوعها.



وينفرد هذا البرنامج بالعديد من الشراكات الدولية مع اكبر الجامعات العالمية حيث يقدم البرنامج الشهادات المزدوجة (Dual Degree) لطلاب مرحلة البكالوريوس مع جامعة إيست لندن (East London University) و جامعة كارديف (Cardiff University) بإنجلترا بالإضافة الى ما يقدمه البرنامج لخريجه من فرص لاستكمال الدراسات العليا (الماجستير) مع جامعة كلاوستال (TU Clausthal) بالمانيا و جامعة كاتانيا(University of Catania) بايطاليا.



يتمتع خريج برنامج هندسة المواد بفرص متعددة خاصة بمجالات صناعة البوليمرات والبتروكيماويات، الصناعات المعدنية ، صناعة مواد البناء و الطلاء، استخراج المواد الخام، الشركات الاستشارية و الكيانات البحثية وذلك من خلال المهارات المكتسبة لخريج هذا البرنامج كتوصيف واختيار و تصميم المواد و كيفية اختبارها ومعالجتها ، ومراقبة جودة المنتجات التكميلية والنهائية .